متحدثة التعليم: للوزارة خطط دراسية ومناهج جديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، على أهمية تفعيل اختبارات تعزيز المهارات التي تبدأها الوزارة لأول مرة مع بدء العام الدراسي وتستمر 14 يومًا.

بداية جادة:

وقالت الشهري خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، إن دخول أكثر من 2.1 مليون طالب وطالبة، إلى الاختبارات يدل على بداية جادة للعالم الدراسي، واستعداد مميز من الطلاب، واستعداد أسرهم لمعرفة مستوى تحصيلهم.

خطط دراسية جديدة:

وتابعت متحدثة التعليم أن المملكة من أولى الدول التي قامت بتفعيل اختبارات تعزيز المهارات، كما أن للوزارة خططًا دراسية جديدة ومناهج جديدة.

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