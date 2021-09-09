القبض على امرأة أساءت لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على امرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة.

تفاصيل الواقعة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويتها، وهي مقيمة في العقد الثاني من العمر من الجنسية النيجيرية، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها لفرع النيابة العامة.

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