الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

المرور يحذر من تجاوز حافلات النقل المدرسي في حالتين

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المرور السعودي من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، حيث إن ذلك يعد مخالفة مرورية.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد شددت على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المرورية عند المرور بالقرب من المدارس.

ووجهت 4 نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء المرور بالقرب من المدارس مع بداية العام الدراسي.

نصائح هامة:

وقالت: إنه عند مشاهدة اللوحة الإرشادية يجب اتباع ما يلي:

– خفض سرعة المركبة.

– تجنب الوقوف وسط الطريق.

– عند وجود حافلة مدرسية التزم بمسافة كافية بينك وبين الحافلة.

– الانتباه لمرور الطلاب بين المركبات.

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