اخبار السعوديه

ماجد الجريسي: التقنية الحيوية أوجدت علاجات لأمراض مستعصية (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الجريسي: التقنية الحيوية أوجدت علاجات لأمراض مستعصية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح الدكتور ماجد الجريسي، رئيس قسم الأبحاث والتجارب السريرية بوزارة الحرس الوطني، أن التقنية الحيوية أوجدت علاجات لأمراض مستعصية وآمال كبيرة لمرضى "السرطان".

وقال "الجريسي": "التقنية الحيوية بدأت قبل 3 عقود ، وتم تطويرها وتعد امتدادًا لاكتشافات سابقة"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع عن أهمية التقنية الحيوية: "التقنية الحيوية أنتجت مركبات حيوية ومركبات علاجية مميزة من خلال استخدام بروتينات وتقنيات متطورة أنتجت علاجات لأمراض مستعصية، مما أحدث نقلة نوعية في المجال الطبي".

وأضاف أيضًا: "العلاجات التي وفرتها التقنية الحيوية أعطت فرص وآمال كبيرة للمرضى الذين يعانون من أمراض جينية ومرض السرطان".

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا