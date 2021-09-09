شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الجريسي: التقنية الحيوية أوجدت علاجات لأمراض مستعصية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح الدكتور ماجد الجريسي، رئيس قسم الأبحاث والتجارب السريرية بوزارة الحرس الوطني، أن التقنية الحيوية أوجدت علاجات لأمراض مستعصية وآمال كبيرة لمرضى "السرطان".

وقال "الجريسي": "التقنية الحيوية بدأت قبل 3 عقود ، وتم تطويرها وتعد امتدادًا لاكتشافات سابقة"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع عن أهمية التقنية الحيوية: "التقنية الحيوية أنتجت مركبات حيوية ومركبات علاجية مميزة من خلال استخدام بروتينات وتقنيات متطورة أنتجت علاجات لأمراض مستعصية، مما أحدث نقلة نوعية في المجال الطبي".

وأضاف أيضًا: "العلاجات التي وفرتها التقنية الحيوية أعطت فرص وآمال كبيرة للمرضى الذين يعانون من أمراض جينية ومرض السرطان".