شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، الجمعة، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

وأكد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

وأضاف أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.