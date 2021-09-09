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بالفيديو .. متحدثة التعليم : اختبارات تعزيز مهارات الطلاب مستمرة لمدة 14 يوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، إن وزارة التعليم قامت لأول مرة بتفعيل اختبارات قياس وتعزيز مهارات ومعارف الطلبة في بداية عامها الدراسي.

وذكرت أن الاختبارات مستمرة لمدة 14 يوما، ويتم أدائها إلكترونيا من خلال منصة الاختبارات المركزية المرتبطة بمنصة "مدرستي"، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

ونوهت بأن أكثر من 2 مليون طالب وطالبة أدوا هذه الاختبارات في الأسبوع الأول من انطلاقها، مؤكدة أن ذلك مؤشر جيد على استعداد الطلاب للعام الدراسي الجديد.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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