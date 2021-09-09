شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية: الانتهاء من مشروع تحسين تغذية المناطق المرتفعة بحي النظيم بتكلفة تجاوزت (12) مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت شركة المياه الوطنية أنه استنادًا إلى مبادراتها المعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وتعزيزًا لكفاءة تشغيل المياه في مدينة الرياض، فقد انتهت مؤخرًا من تنفيذ أعمال خطوط مياه رئيسية، لدعم وتغذية المنطقة المرتفعة بحي النظيم شرق مدينة الرياض.

وبيّنت الشركة أن المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من (12) مليون ريال شمل تنفيذ خطوط مياه رئيسية بأقطار مختلفة، وبأطوال تجاوزت (7) كم، وتنفيذ عدد (34) غرفة صمامات لأغراض القفل، وقياس التدفق، والهواء، والغسيل، بالإضافة إلى تنفيذ (9) شبكيات على الخطوط القائمة.

ولفتت الشركة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز منظومة توزيع المياه بالعاصمة الرياض، وتحقيق استدامة الأمن المائي، مؤكدةً أنها ماضية قُدُمًا في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، ومشددةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها.