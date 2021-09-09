شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تعلن عن تحدیث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تسھیلاً على المستفیدین في إصدار رخصة البناء أعلنت أمانة منطقة عسير عن تحدیث سیر الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة و ذلك بھدف تحسین تجربة المستفید. ویأتي التحدیث الجدید من خلال إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الھندسي المصمم عبر منصة بلدي في حال عدم توفر وثیقة التأمین ضدّ العیوب الخفیة، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الھندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

كما أكدت الأمانة على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثیقة التأمین ضدّ العیوب الخفیة مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الھندسي المشرف منھا عبر منصة بلدي من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملیة الإشراف.

والجدیر بالذكر أن منصة المدینة الرقمیة بلدي توفر خدمات الرخص الإنشائیة رقمیًّا وقد تم اعتماد أكثر من 11,500 مكتب ھندسي ومقاول عبر المنصة، بالإضافة إلى أن جمیع مراحل البناء حالیا تتم بتطبیق كود البناء السعودي وفق التحدیثات المعتمدة لضمان جودة البناء .