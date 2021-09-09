5 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض تتصدر بـ34 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 34 إصابات جديدة، من إجمالي 103 حالات وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 18 حالة، والشرقية 9 حالات، والقصيم 7 حالات، وجازان وعسير 6 حالات لكل منها، والمدينة المنورة والجوف 5 حالات لكل منها، ونجران 4 حالات، وتبوك والحدود الشمالية 3 حالات لكل منها، حائل 2 حالة فقط، والباحة حالة واحدة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و195 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة أوضحت ان الأطفال يصابون بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهناك فئات تتأثر بشكل أشدّ، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية عنصر أساسي في حمايتهم.

وأضافت أن الأطفال يعتبرون أقل تأثرًا بمضاعفات كورونا مقارنة بالبالغين، ولكن هنالك فئات لديهم حالات صحية تجعلهم يتأثرون بأعراض الإصابة، ومن أبرز الفئات هي (من لديهم أمراض القلب الخلقية (منذ الولادة)، من يستخدم أدوية تثبيط المناعة، من لديهم أمراض تنفسية مزمنة (مثل الربو)، مرضى السكري).

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