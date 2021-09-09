2.1 مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات بالمرحلة الابتدائية

الرياض - محمد عبدالله - سجلت منصة الاختبارات المركزية دخول أكثر من 2.1 مليون طالب وطالبة لأداء اختبارات تعزيز المهارات التي خصصتها وزارة التعليم لطلبة المرحلة الابتدائية عن بُعد؛ بدءاً من الصف الثاني الابتدائي، وذلك في ختام الأسبوع الأول من قياس المعارف والمهارات التي تحصّل عليها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل للمرحلة المتوسطة والسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية.

وتعكس الأرقام التي أظهرتها نتائج الأسبوع الأول من الاختبارات الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، والبداية التعليمية الجادة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، ومشاركتهم الفاعلة وحرصهم على تسجيل أبنائهم وبناتهم في الاختبارات المعززة للمهارات التي تحصّلوا عليها في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية مع إتاحة الاختبار لمدة 24 ساعة، بما لا يتعارض مع اليوم الدراسي والحصص الدراسية، إلى جانب تصحيح النتائج بشكل مركزي وآلي من خلال الوزارة.

وتنفذ وزارة التعليم اختبار تعزيز المهارات للمرة الأولى على مدار 14 يوماً، وذلك كجزء من العملية التعليمية؛ للوصول إلى أعلى المستويات من التدريس الفاعل والمثمر، وتمكين الطلبة من المعارف والمهارات التي تساعدهم في مواصلة تعليمهم بتفوق، حيث استهدفت في الأسبوع الأول طلبة المرحلة الابتدائية، فيما سيبدأ طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، والصف الأول الثانوي (السنة المشتركة) الأحد المُقبل أداء الاختبارات إلكترونياً من خلال منصة الاختبارات المركزية.

وتصدر الوزارة بعد مرور 24 ساعة من أداء الاختبار تقارير أداء عن مستوى كل طالب موجهة للمعلّم؛ ليتمكن من بناء خطته التدريسية ومعالجة نقاط الضعف، واستثمار وتطوير نقاط القوة، وتعزيز مهارات الطلاب، كما يتم إرسال تقارير أداء لمديري المدارس للوقوف على وضع مدارسهم وطلابهم، إلى جانب إرسال تقارير إلى مكاتب التعليم للوقوف على أداء المدارس وتحديد احتياجاتها من الدعم، بالإضافة إلى التقارير الموجهة لمديري التعليم؛ لتحديد المكاتب والمدارس التي تحتاج إلى دعم.