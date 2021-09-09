بالفيديو.. قائد مركبة يسير معاكسًا في جدة و«المرور» يضبطه

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي مع بلاغ ورده بشأن قيام أحد قائدي المركبات بالسير عكس اتجاه الطريق في حي الريان بجدة.

وقال «المرور» ردًّا على البلاغ الموثق بالفيديو عبر «تويتر»، إن قائد المركبة تم ضبطه، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ويشمل نظامُ المرورِ ضمن قواعد السير على الطرق: «حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا».

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