«المرور» يحذر من تجاوز حافلات النقل المدرسي في حالتين.. ويوجه نصائح للطلاب

الرياض - محمد عبدالله - حذَّر المرور السعودي من تجاوز حافلات النقل المدرسي في حالتين.

وقال «المرور» - عبر تويتر – إن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.

وكان المرور السعودي أكد أنَّ التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات المدرسية، يساهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

ووجَّه المرور السعودي نصائح لطلاب المرحلتين المتوسط والثانوي مع بداية عودة الدراسة حضوريًّا، أهمها ربط حزام الأمان لضمان السلامة أثناء التنقل في الحافلة المدرسية، والبقاء جالسين طوال مدة الرحلة، وعدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة.

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