وزارة الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة والنشطة لمرضى كورونا بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 565 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 589 حالة بانخفاض قدره 24 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 2289 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 2387 حالة وذلك بانخفاض قدره 98 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و195 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن في وقت سابق، عن إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

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