3 مدن سعودية تتصدر معدل التعافي من كورونا في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 3 مدن سعودية، اليوم الخميس، معدل حالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية البالغ إجماليه 195 حالة، وسجلت الرياض 35 حالة وعنيزة 23 وعرعر 10 حالات تعاف جديدة.

وسجلت ينبع ورفحا 7 حالات تعاف لكل منهما، وسجلت جدة والعلا 6 حالات تعاف لكل منهما وسجلت المدينة المنورة ونجران 5 حالات لكل منهما.

كما تم تسجيل 4 حالات تعاف بكل من العارضة ويدمة والبدائع والمذنب، و3 حالات تعاف بكل من الدرب والطائف والقريات وعيون الجواء ورياض الخبراء.

واقتصر التعافي على حالتين في كل من: الأسياح والرين والدمام ورابغ والظهران والكامل وقصيباء وخيبر وبدر ووادي الفرع وأضم ووادي الدواسر والمبرز.

وسجلت حالة واحدة بكل من: رفائع الجمش والحرجة وشواق وتبوك وحائل وبريدة ومكة المكرمة وأبها وخميش مشيط وعفيف والمجمعة والهفوف والدلم وبيشة والدوادمي والزلفي والجبيل والقطيف ونمرة والبجادية وضرما ومهد الذهب والموية والقفنذة والليث وأملح والقويعية والبكيرية والخرج وثيلان وساجر وثريبان والفرشة وبللسمر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 545727 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 195 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 534834 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8604 حالة.

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