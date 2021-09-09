الصحة تحدد «السبيل الوحيد» لمواجهة متحورات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة متحورات فيروس كورونا، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً إلى أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية.

وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (103) حالات مؤكدة وتعافي (195) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2289) حالة منها (565) حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545727) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (534834) حالة، وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8604) حالات.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة والنشطة لمرضى كورونا بالمستشفيات