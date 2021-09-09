الصحة: 103 إصابات جديدة بكورونا و195 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 545727 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 195 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 534834 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8604 حالة.

كانت وزارة الصحة، ذكرت في وقت سابق، أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مؤكدة أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

وأهابت الوزارة، بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

اقرأ أيضا:

«الصحة»: متحورات كورونا سريعة الانتشار.. وننصح بجرعتي اللقاح للوقاية منها

الصحة: إلغاء خدمة نوع اللقاح من تطبيق «صحتي».. ومعرفته في مركز التطعيم