الصحة تستعد لإطلاق حملة لتكريم الكادر التمريضي المتميز

الرياض - محمد عبدالله - تواصل وزارة الصحّة، ممثّلة بالإدارة العامّة لشؤون التمريض، بذل جهودها لرفع مستوى جودة الخدمات التمريضيّة المقدّمة في مرافقها الصحّيّة من خلال تقديم عدة مبادرات نوعية، وذلك لدور الكادر التمريضي الفاعل في تحقيق أهداف القطاع الصحّيّ ضمن خطّة التحوّل الوطنيّ لتحقيق رؤية المملكة 2030 م.

وتستعد وزارة الصحة لإطلاق حملة (# كلنا_التمريض)، بهدف تكريم الكادر التمريضي المتميّز في منشآتها الصحّيّة خلال العام المنصرم 1442 هـ، وفق معايير واشتراطات محدّدة، وذلك حرصًا منها على استمرار إنتاجيّتهم وتقديرًا لعطائهم المتميّز.

وقدمت الوزارة العديد من المبادرات النوعيّة التي يتمّ من خلالها تسليط الضوء على الجانب الإيجابيّ لنشر ثقافة التقدير والاعتراف بالأداء المتميّز للكادر التمريضي ومردوده الإيجابيّ في رضا العاملين وبالتالي رضا المستفيدين من الخدمات الصحّيّة في قطاعات وزارة الصحّة.

يذكر أن إجمالي عدد القوى العاملة التمريضيّة في وزارة الصحّة يتجاوز 107 آلاف كادر، حيث يمثّل السعوديّون منهم أكثر من 67 ألف كادر وبنسبة تتجاوز 62%.

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