اقتران ثلاثي لـ«هلال صفر والزهرة والسماك» بسماء السعودية مساء اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنّه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الخميس، انتظام هلال قمر شهر صفر وكوكب الزهرة ونجم السماك الأعزل، في مثلث سماوي مشاهد بالعين المجردة بالأفق الجنوبي.

وأوضحت فلكية جدة أنَّ القمر سيكون قرصة مضاء بنسبة 8.4% وإلى جواره كوكب الزهرة الذي سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع (- 4.0 ) وأكثر لمعانًا 100 مرة من نجم السماك الأعزل الأكثر خفوتًا.

وأشارت إلى أنّه عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيظهر قرصه في مرحلة الأحدب المتناقص مضاء بنسبة 70.1 % بنور الشمس حالياً، ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمه الظاهري في حين تتناقص إضاءة قرصه وسوف يصل إلى أكبر استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر القادم، وسوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال وسيحقق أعظم تألق باعتباره (نجمة) المساء مطلع ديسمبر المقبل.

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