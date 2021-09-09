التجارة تلزم متاجر التجزئة الكبرى بالتحول إلى الرقم المجاني لخدمة المستهلكين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الخاصة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصًا المتعلقة باستقبال الشكاوي أو تجويد خدمات ما بعد البيع .

وذلك بإلزام وكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع الرقم المجاني (800) لاستقبال الاتصالات وشكاوي العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك .

ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك .

وكانت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أطلقت مؤخرًا المرحلة الأولى من المبادرة وذلك بإلزام وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوي العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك .

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