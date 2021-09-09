وزارة العدل تعلن عن 5 خدمات جديدة عبر بوابة «ناجز»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة العدل عن تقديم خمس خدمات عدلية جديدة عبر بوابة (ناجز) الإلكترونية.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنَّ الخدمات الجديدة تشمل التالي: دليل مقدمي خدمات التنفيذ، والاستعلام عن العقارات لحساب المنشآت، والتحقق من صك الحكم، وخاصية البحث بالتصنيف، وخدمة وكيل الممثل النظامي.

كانت الوزارة ذكرت أمس الأربعاء، أنَّ أكثر الخدمات العدلية استخدامًا خلال شهر عبر بوابة (ناجز)، هي: الوكالة الإلكترونية (375 ألفًا)، وجلسة عن بعد (202 ألف)، وطلب تنفيذ (74 ألفًا)، وإفراغ عقاري إلكتروني (3 آلاف).

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