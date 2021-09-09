اخبار السعوديه

وزارة العدل تعلن عن 5 خدمات جديدة عبر بوابة «ناجز»

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة العدل عن تقديم خمس خدمات عدلية جديدة عبر بوابة (ناجز) الإلكترونية.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنَّ الخدمات الجديدة تشمل التالي: دليل مقدمي خدمات التنفيذ، والاستعلام عن العقارات لحساب المنشآت، والتحقق من صك الحكم، وخاصية البحث بالتصنيف، وخدمة وكيل الممثل النظامي.

كانت الوزارة ذكرت أمس الأربعاء، أنَّ أكثر الخدمات العدلية استخدامًا خلال شهر عبر بوابة (ناجز)، هي: الوكالة الإلكترونية (375 ألفًا)، وجلسة عن بعد (202 ألف)، وطلب تنفيذ (74 ألفًا)، وإفراغ عقاري إلكتروني (3 آلاف).

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. مشرف بوزارة العدل يوضح الحالات المستثناة من نظام «التكاليف القضائية»

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا