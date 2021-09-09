ونقل مدير عام الدفاع المدني، تهنئة وزير الداخلية للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب الدفاع المدني، من اهتمام ودعم غير محدود.
وهنأ الفريق العمرو، الخريجين بالنجاح، مطالبا بالحرص على الاستفادة من العلوم والمعارف والخبرات، التي حصلوا عليها في أداء المهام المنوطة بهم، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة من معدات وآليات، لتنفيذ وتعزيز أعمال الدفاع المدني، وتنمية وتطوير قدراتهم في مجال أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العملية في جميع المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يحتفل بتخريج الدورة التأهيلية للضباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.