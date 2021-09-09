العدل: 200 ألف جلسة قضائية و 375 ألف وكالة إلكترونية

كشفت وزارة العدل عن إصدار أكثر من 375 ألف وكالة إلكترونية، عبر بوابة ناجز najiz.sa، خلال شهر إضافة إلى انعقاد أكثر من 200 ألف جلسة قضائية عن بعد.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى تقديم أكثر من 74 ألف طلب تنفيذ عبر البوابة، وإجراء أكثر من 3 آلاف عملية إفراغ عقاري.

يذكر أن بوابة ناجز تمكن المستفيدين من إجراء نحو 120 خدمة إلكترونية تغطي قطاعات وزارة العدل كافة من قضاء وتنفيذ أو توثيق، بالإضافة إلى خدمات أخرى متعلقة بالتراخيص أو خدمات المحامين وغيرها.

وأتاحت وزارة العدل مؤخرًا لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز، وذلك لجميع أنواع الدعاوى سواءً الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.