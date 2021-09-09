ويهدف الملتقى لتكريم الخريجين من برنامج الابتعاث، وعقد لقاء لهم بالمنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم، وكذلك الالتقاء مع ممثلي الجامعات التي سيتم الابتعاث لها لتبادل الخبرات والعمل على معرفة أي معوقات قد يواجهونها أثناء الابتعاث.
وأكد مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود أن الدعم السخي الذي يجده القطاع الصحي أسهم بشكل مباشر في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم ملتقى الابتعاث ببرنامج المدن الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.