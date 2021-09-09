انخفاض درجات الحرارة تدريجيا

ويتوقع الحصيني خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن وجنوب الإمارات.
من جانبه، قال خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق إنه في شهر صفر يكون موسم الصفري، موسم الخامس، تساوي الليل مع النهار، انكماش الرطوبة، وفي نهايتة تبدأ علينا،أجمل وألطف وأنعم أيام السنة على جميع البلدان العربية والخليجية على وجه الخصوص والمسمى بموسم الوسم.
وبين المركز الوطني للأرصاد أن الطقس اليوم يشهد نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. ويستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما بين مركز الأرصاد اليوم أن المملكة تشهد الآن فترة انتقالية من فصل الصيف إلى الخريف، ويصحبها تقلبات جوية ملحوظة.
مكة المكرمة 44
المدينة المنورة 46
الرياض 42
الدمام 43
جازان 38
نجران 39
أبها 29
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