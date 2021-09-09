تطوير منظومة كرة القدم من خلال المسابقات والتكنولوجيا

وأكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أنه «نقف اليوم أمام مرحلة جديدة تعزز قدراتنا وترفع من إمكانياتنا نحو نتائج أكبر ونجاحات أفضل في المستقبل»
وكشف المسحل «نعمل على رفع عدد الحكام السعوديين إلى 2500 حكم، وعلى إنشاء مركز موحد لعمل تقنية الفيديو المساعد VAR مما يعني أن حكم الفيديو المساعد ليس بحاجة للذهاب إلى الملعب وفق آلية التطور الحديث للنظام في العالم، وبحلول عام 2025 نطمح لتنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية، وتطوير القدرات التنظيمية عبر أكثر من 13 مكتبًا إقليميا للاتحاد، ورفع مراكز التدريب الإقليمية إلى أكثر من 25 مركزًا، بهدف المساهمة في تطوير أكثر من 4 آلاف لاعبًا، وتشكيل أول منتخب وطني للسيدات، وخلال الأشهر المقبلة سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية».
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