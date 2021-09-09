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1700 عملية جراحية بمستشفى خميس مشيط العام

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محمد بن مسعود - الدمام - خلال النصف الأول من 2021

قالت صحة عسير: إن مستشفى خميس مشيط العام أجرى 1721 عملية جراحية.

جاء ذلك خلال النصف الأول من العام 2021م، مبينةً أنه تم إجراء 658 عملية عظام، و486 جراحة عامة، و219 عملية جراحة مسالك بولية، و100 عملية أذن وأنف وحنجرة.

إضافةً إلى إجراء 27 عملية جراحة أوعية دموية، و40 جراحة أعصاب، و38 عملية جراحة للفكين، و65 جراحة عيون، و16 عملية جراحة القلب والصدر. كما أجرى المستشفى 72 عملية جراحة تجميلية.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 04:30 PM

خلال النصف الأول من 2021

1700 عملية جراحية بمستشفى خميس مشيط العام
بندر آل عوض

قالت صحة عسير: إن مستشفى خميس مشيط العام أجرى 1721 عملية جراحية.

جاء ذلك خلال النصف الأول من العام 2021م، مبينةً أنه تم إجراء 658 عملية عظام، و486 جراحة عامة، و219 عملية جراحة مسالك بولية، و100 عملية أذن وأنف وحنجرة.

إضافةً إلى إجراء 27 عملية جراحة أوعية دموية، و40 جراحة أعصاب، و38 عملية جراحة للفكين، و65 جراحة عيون، و16 عملية جراحة القلب والصدر. كما أجرى المستشفى 72 عملية جراحة تجميلية.

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، 1700 عملية جراحية بمستشفى خميس مشيط العام ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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