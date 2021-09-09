، رصد دخان ورائحة بلاستيك محروق في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "روسوكوسموس": كل الأنظمة تعمل بشكل طبيعي

رُصد دخان ورائحة بلاستيك محروق في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية؛ بحسب ما ذكرت وكالة "روسوكوسموس" الروسية اليوم "الخميس".

وأوضحت "روسوكوسموس" في بيان نقلتْه "فرانس 24"، أن جهاز رصد الدخان في وحدة زفيزدا من القسم الروسي لمحطة الفضاء الدولية دوّى عند الساعة 4,55 بتوقيت روسيا اليوم خلال التغيير التلقائي للبطارية، وصدحت إحدى الصفّارات.

وأضافت أن فلترًا جوّيًّا استُخدم لإزالة أيّ تلوّث محتمل من الدخان، ثمّ أمضى الطاقم ليلته كالمعتاد.

وبيّنت الوكالة أن كلّ الأنظمة تعمل بشكل طبيعي، وأن الطاقم يواصل تمريناته للطلعة الخارجية المقرّرة بعد ظهر اليوم.