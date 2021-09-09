محمد بن مسعود - الدمام - "الداخلية" توعّدت المحتجّين بعواقب جسيمة قطعت حكومة تصريف الأعمال التابعة لحركة طالبان، اليوم "الخميس"، خدمة الإنترنت عن بعض مناطق العاصمة الأفغانية كابول، تزامنًا مع خروج مظاهرات تتحدّى حظر الحركة للاحتجاجات. وأفاد مراسل "الحرة" بأن وزارة الداخلية هدّدت المتظاهرين بعواقب جسيمة في حال استمرار الاحتجاج "غير القانوني"؛ على حد وصفها. ومنعت الوزارة التجمهر تحت أي ظرف حتى إشعار آخر.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 04:22 PM "الداخلية" توعّدت المحتجّين بعواقب جسيمة حكومة "طالبان" تقطع الإنترنت عن مناطق في كابول تزامنًا مع خروج مظاهرات حكومة "طالبان" تقطع الإنترنت عن مناطق في كابول تزامنًا مع خروج مظاهرات قطعت حكومة تصريف الأعمال التابعة لحركة طالبان، اليوم "الخميس"، خدمة الإنترنت عن بعض مناطق العاصمة الأفغانية كابول، تزامنًا مع خروج مظاهرات تتحدّى حظر الحركة للاحتجاجات. وأفاد مراسل "الحرة" بأن وزارة الداخلية هدّدت المتظاهرين بعواقب جسيمة في حال استمرار الاحتجاج "غير القانوني"؛ على حد وصفها. ومنعت الوزارة التجمهر تحت أي ظرف حتى إشعار آخر. الكلمات المفتاحية

، حكومة "طالبان" تقطع الإنترنت عن مناطق في كابول تزامنًا مع خروج مظاهرات ،

المصدر : الخليج 365

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