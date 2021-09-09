محمد بن مسعود - الدمام - حذر المرور السعودي، من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.

وقال في تغريدة على حساب المرور السعودي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية. 09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 04:27 PM "المرور": تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية "المرور": تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية حذر المرور السعودي، من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.

وقال في تغريدة على حساب المرور السعودي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية. الكلمات المفتاحية ، "المرور": تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية ،

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