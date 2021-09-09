شكرا لمتابعة خبر عن الأطباء يوضحون إمكانية تناول لقاح الإنقلونزا ولقاح كورونا في الوقت ذاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يتساءل العديد من الأشخاص عن مدى إمكانية أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي مع اقتراب فصل الشتاء في الوقت ذاته الذي ينصح فيه الأطباء بتناول جرعات معززة من لقاح كورونا للحماية من المتحورات.

ومن جانبه، قال ويليام شافنر، المدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية، أنه لا يوجد مؤشر مخالف لتلقي لقاح الإنفلونزا ولقاح كوفيد-19 في نفس الوقت.

فيما أضاف الدكتور روبرت ج. لاهيتا، مدير معهد المناعة الذاتية والأمراض الروماتيزمية في سانت جوزيف: "إذا كنت شجاعًا، اجمعهما معًا في نفس الأسبوع.. يمكن لجهازك المناعي أن يتعامل مع كليهما في نفس الوقت".

أما عن اللقاح الذي يجب أن تكون له الأولوية، أكد "لاهيتا" أنه يجب الحصول على الجرعة المعززة من لقاح كورونا أولاً إذا كان الشخص مؤهلاً؛ لأن فيروس كورونا أكثر خطورة من الإنفلونزا.