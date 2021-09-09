شكرا لمتابعة خبر عن سعد آل مسعود متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للمنافسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

أصدر معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم قرار بتعيين مدير إدارة العلاقات والاعلام الأستاذ سعد بن حمد آل مسعود متحدثًا رسمياً للهيئة العامة للمنافسة..

وتأتي هذه الخطوة، لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على كافة التساؤلات حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها، والتوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالمنافسة .

كما سيسهم المتحدث الرسمي في الإجابة على استفسارات وسائل الاعلام المحلية والخارجية ومدّها بالمعلومات والإحصائيات ذات الموثوقية العالية.

يذكر أن آل مسعود يتمتع بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة .

الجدير بالذكر أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها للتفاعل والتواصل مع المستفيدين والمجتمع بشكل عام.