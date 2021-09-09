شكرا لقرائتكم خبر عن منصة القبول والتسجيل بتعليم غرب الدمام تُسجل إحصائية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتبر المنصة الوحيدة على مستوى الشرقية ووفرت الجهد والوقت

سجل مكتب تعليم غرب الدمام " بنين " إحصائية جديدة في منصة القبول والتسجيل للمدارس لجميع المراحل الدراسية اذ تجاوزت عدد الطلبات في الموقع أكثر من 1700 طلب بأكثر من 28 ألف زيارة للمنصة ، فيما بلغت أعداد التصفح أكثر من 400 ألف صفحة في الموقع بمعدل 14 صفحة لكل زائر .

مدير مكتب تعليم غرب الدمام " بنين " الأستاذ عبدالله الحارثي قال أن مشروع منصة القبول والتسجيل الخاص لمدارس تعليم غرب الدمام هو المشروع الوحيد على مستوى مكاتب تعليم المنطقة الشرقية والمنصة عبارة عن نظام إلكتروني ينظم تلقي طلبات التسجيل والنقل من قبل أولياء الأمور لمدارس قطاع غرب الدمام ، وذلك لما يأتي من عقبات ومشكلات في تنقلات الطلاب بين المدارس في القطاع بداية كل عام دراسي، اذ يعتبر قطاع غرب الدمام من أكبر القطاعات في المنطقة الشرقية كثافة سكانية نظراً لتغطيته الأحياء الحديثة من مدينة الدمام التي تشهدنمواً سكانياً متزايداً وسريعاً .

وأضاف الحارثي أن من أهم نتائج تطبيق النظام الإلكتروني للقبول والتسجيل عبر نظام منصة القبول والتسجيل لمدارس قطاع غرب الدمام توفير الوقت والجهد على أولياء الأمور بحيث يتم إنهاء عملية القبول وفق الشواغر المتاحة خلال دقائق بدلًا من المرور على المدارس والبحث عن مقاعد شاغرة، وفي حال عدم وجود مقاعد شاغرة في أقرب مدرسة فإنه يتم توفير مدرسة بديلة مباشرة، كما أن من أهم النتائج التخلص من الهدر الورقي حيث تتم عمليات طلبات القبول والتسجيل بشكل كامل إلكترونياً، من الخطوة الأولى التي تبدأ بواسطة ولي الأمر وانتهاء بطباعة خطاب القبول.

وقال رئيس وحدة تقنية المعلومات بمكتب تعليم غرب الدمام " بنين " حسن علوان الزهراني يتوافر في قطاع غرب الدمام أكثر من 90 مدرسة للبنين بالمراحل الثلاث ( الابتدائية والمتوسطة والثانوية ) ويزيد عدد الطلاب في القطاع للمراحل الثلاث عن 50 ألف طالب ، وكان مكتب التعليم بداية العام الدراسة يستقبل عددًا كبيرًا من أولياء الأمور الراغبين في نقل أبنائهم إلى مدارس القطاع، ويتم استقبال ما يزيد عن 700 مراجع يومياً ، ويأتي التحدي في ضرورة إنهاء طلبات ما يقارب 5000 طلب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي لتمكين الطلاب المنقولينحديثاً لأحياء القطاع من الانخراط في العملية التعليمية دون تأخير .

وأضاف الزهراني جاءت الحاجة إلى إيجاد حل إلكتروني يسهل عمليات تلقي الطلبات من قبل أولياء الأمور دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر مكتب التعليم أو المدارس ويتيح لولي الأمر ( الأب– الأم – ولي الأمر من أقارب الطالب ) اختيار المدرسة المناسبة حسب توافر الشواغر في الحي الأقرب لمنزل ولي الأمر.

يذكر أن منصة القبول والتسجيل بمكتب قطاع تعليم غرب الدمام " بنين " هي المنصة الوحيدة على مستوى قطاعات المنطقة الشرقية تعليميا ولاقت قبولًا واسعًا على مستوى الأهالي والأسر وحققت الأهداف المرجوة ، فأصبح نقل وتسجيل الطالب بين مدارس القطاع إلكترونيا من أسرة الطالب دون الحاجة الى مراجعة المكتب.