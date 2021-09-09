شكرا لقرائتكم خبر عن جدة .. مصادرة 53 طنا من الخضروات والفواكه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة محافظة جدة منذ بداية الربع الثالث من العام الحالي 2021م، 53 طنا من الخضروات والفواكه من البسطات والعربات العشوائية، وذلك من خلال متابعة 68 موقعاً داخل الأحياء بنطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي تأتي في إطار جهود الأمانة المستمرة لمكافحة مظاهر التلوث البصري ومعالجة الظواهر السلبية, قد أسفرت عن رصد 239 من العربات و 66 بسطة عشوائية تستخدم في البيع الجائل، وجرى تسليم الصالح من تلك الخضروات والفواكه المصادرة إلى الجمعيات الخيرية