محمد بن مسعود - الدمام - أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تواصله مع الاتحاد الدولي"فيفا" لعرضه عليهم استضافة السعودية لكأس العالم للأندية بديلاً لليابان التي ستتخلى عن التنظيم بسبب كوفيد 19. ‏وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "قدمنا طلبًا باستضافة كأس العالم للأندية قبل 3 أشهر، لكن الفيفا أكد لنا وجود دولة بديلة مجدولة سابقًا بعد انسحاب اليابان، ‏وإن لم تتم سيتم التواصل لرؤية إمكانية استضافة السعودية". بعد تخلي اليابان عن التنظيم.. السعودية تقترب من استضافة كأس العالم للأندية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-09 أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تواصله مع الاتحاد الدولي"فيفا" لعرضه عليهم استضافة السعودية لكأس العالم للأندية بديلاً لليابان التي ستتخلى عن التنظيم بسبب كوفيد 19. ‏وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "قدمنا طلبًا باستضافة كأس العالم للأندية قبل 3 أشهر، لكن الفيفا أكد لنا وجود دولة بديلة مجدولة سابقًا بعد انسحاب اليابان، ‏وإن لم تتم سيتم التواصل لرؤية إمكانية استضافة السعودية". 09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 03:09 PM أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تواصله مع الاتحاد الدولي"فيفا" لعرضه عليهم استضافة السعودية لكأس العالم للأندية بديلاً لليابان التي ستتخلى عن التنظيم بسبب كوفيد 19. ‏وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "قدمنا طلبًا باستضافة كأس العالم للأندية قبل 3 أشهر، لكن الفيفا أكد لنا وجود دولة بديلة مجدولة سابقًا بعد انسحاب اليابان، ‏وإن لم تتم سيتم التواصل لرؤية إمكانية استضافة السعودية". ، بعد تخلي اليابان عن التنظيم.. السعودية تقترب من استضافة كأس العالم للأندية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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