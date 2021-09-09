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تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، عدداً من المواقع بمكة المكرمة؛ لمتابعة أعمال معالجة التشوه البصري ومراقبة أداء المقاولين، وفقاً للإطار الزمني المخطط له، برفقة وكيل الأمين للتشييد والصيانة، المهندس زهير سقاط، وعددٌ من المسؤولين.
واستمع، خلال الجولة إلى شرحٍ مُفصَّل عن مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز في مبادرة معالجة التشوّه البصري، والتي تضمنت عدداً من المحاور المستهدفة بالإزالة والمعاجلة في شوارع مكة المكرمة.
كما اطَّلع على المواقع التي تحتاج إلى معالجة لمظاهر التشوه البصري ووجّه بسرعة معالجتها.
كما أكّد مواصلة الجهود لرفع جودة الحياة وتحقيق أهم أهداف رؤية المملكة 2030 التي تم من خلالها وضع رؤية عمل مستدامة للقضاء على مظاهر التشوّه وتحسين المشهد الحضري، والعمل على توفير بيئة حضارية عالية المستوى للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الإنسان والمكان في العاصمة المقدسة.
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 02:49 PM
ومراقبة أداء المقاولين.. وفقًا للإطار الزمني المخطط له"القويحص" يوجه بسرعة معالجة مواقع التشوه البصري بمكة
تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، عدداً من المواقع بمكة المكرمة؛ لمتابعة أعمال معالجة التشوه البصري ومراقبة أداء المقاولين، وفقاً للإطار الزمني المخطط له، برفقة وكيل الأمين للتشييد والصيانة، المهندس زهير سقاط، وعددٌ من المسؤولين.
واستمع، خلال الجولة إلى شرحٍ مُفصَّل عن مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز في مبادرة معالجة التشوّه البصري، والتي تضمنت عدداً من المحاور المستهدفة بالإزالة والمعاجلة في شوارع مكة المكرمة.
كما اطَّلع على المواقع التي تحتاج إلى معالجة لمظاهر التشوه البصري ووجّه بسرعة معالجتها.
كما أكّد مواصلة الجهود لرفع جودة الحياة وتحقيق أهم أهداف رؤية المملكة 2030 التي تم من خلالها وضع رؤية عمل مستدامة للقضاء على مظاهر التشوّه وتحسين المشهد الحضري، والعمل على توفير بيئة حضارية عالية المستوى للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الإنسان والمكان في العاصمة المقدسة.
، "القويحص" يوجه بسرعة معالجة مواقع التشوه البصري بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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