- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في القاهرة، في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، برئاسة وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وناقشت اللجنة العربية الوزارية، أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأهمية احترام سيادة الدول وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر.
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 02:34 PM
شهد التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول وفقًا للقوانين والأعراف الدوليةوزير الخارجية يشارك في اجتماع متابعة التدخلات التركية في شؤون الدول العربية
شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في القاهرة، في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، برئاسة وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وناقشت اللجنة العربية الوزارية، أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأهمية احترام سيادة الدول وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر.
، وزير الخارجية يشارك في اجتماع متابعة التدخلات التركية في شؤون الدول العربية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في اجتماع متابعة التدخلات التركية في شؤون الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.