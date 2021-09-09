شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتا وتعقيمه في منطقة تبوك، بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 212 يوماً 2026 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين, بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.