شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يكشف متى تبدأ مدة تجديد «الاستمارة المطوّفة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أن رسوم تجديد رخصة سير المركبة «الاستمارة» تبلغ 300 ريال لمدة ثلاث سنوات، ويتم فرض غرامة 100 ريال عن كل سنة تطويف بعد انتهائها، مؤكدة على أن مدة التجديد تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد.

وقالت أنه يمكن تجديد رخصة القيادة قبل انتهائها بأقل من 180 يوما، وفي حال عدم تجديدها في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة أو رخصة السير في حال تم إيقاف الخدمات عن قائد المركبة، كما أنه في حال كانت رخصة السير دون تاريخ انتهاء فيُكتفى بتجديدها في «أبشر» فقط.