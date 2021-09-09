شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمين الشرقية يوضح سبب جمال الخُبر عن الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الخميس، عن سبب جمال مدينة الخبر عن الدمام.

وقال أمين المنطقة الشرقية، أن ذلك يرجع لأن المدينة دائمًا تخضع للتخطيط الأساسي، فالتخطيط الأساسي والبنية التحتية وأسلوب التخطيط، والمستثمرين لاعبين رئيسيين في الميدان، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأشار إلى أن ما حدث في الخبر أنه بدأت في الاستثمارات وتنافست مع الدمام، بينما الدمام عليه ثقل كبير في الإسكان ونسبة السكان أكثر، بينما حركة الخبر منطقية لدرجة أنها ما أثقلتها الخدمات بشكل كبير فكان التوجه أكثر الاستثمارات ووضحت بها من خلال المباني والشوارع المميزة، والمباني ذات الأدوار المتعددة التي كونت نسيج عمراني جاذب بإلإضافة إلى الخدمات التي قدمت فيها.