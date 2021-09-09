شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح الفئات التي تحتاج إلى جرعات إضافية من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الحالات التي تحتاج إلى جرعات تنشيطية إضافية بعد استكمال التحصين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى الفئات المستحقة "مرضى الفشل الكلوي المزمن، وأولئك الذين خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء".

وأضاف : وعلى رأسها الفئات ذات المخاطر العالية، ممن لديهم اضطرابات في مستوى المناعة، أو مستوى تكونها في الجسم وضعت اللجان الوطنية في المملكة ذلك في بروتوكولات إعطاء اللقاح وطرقه.

وأكد على أنه ما زالت الدراسات مستمرة فيما يتعلق بالفئات الأخرى.