شكرا لمتابعة خبر عن حارس أمن يكشف تفاصيل إيقاف وافد متحرش بالكرسي في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

علق حارس الأمن، على الفيديو المتداول لإيقافه وافداً تحرش بموظفات سعوديات بالكرسي داخل أحد المراكز التجارية في مدينة حائل.

وقال حارس الامن عبر حسابه على " تويتر" : " يا إخوان أتمنى فهم الموضوع ، مسكنا المتحرش بكل هدوء ونبي نسلمه للإدارة بس غافل خويي وحاول الهرب لأنه على خطأ".

وأضاف حارس الأمن : " من داخلي ما قدرت أتحمل إنه يهرب وصار اللي صار، وأنا مسؤول عن كل كلام وإذا فيها ضرر علي مقدر ومكتوب والحمدلله".

وتابع : "الحمدلله على كل حال واللي حصل سواء يأثر على وظيفتي أو أي مسائلة قانونية أنا أتحملها عني وعن خويي عبدالرحمن الحسيني، واللي حصل وضحته، أما من ناحية المشكلة انتهت الحمدلله بتنازل من البنت وفقها الله".

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو متداول أظهر رد فعل حارس الأمن عند رؤيته للمتحرش، حيث قام برمي كرسي عليه لعرقلة هروبه.

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