شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم": 3 أيام متبقية على موعد احتساب الغياب للطلبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أنه يتبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عاماً فما فوق؛ داعية إلى عدم التأخر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا

وكانت الوزارة قد دعت الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وشهدت المدارس عودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12-18 عاماً) إلى مقاعد الدراسة حضورياً في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي.