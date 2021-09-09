حارس أمن يكشف تفاصيل جديدة عن وافد تحرش بموظفات في مول بحائل

الرياض - محمد عبدالله - كشف حارس الأمن بأحد المولات بمنطقة حائل، عبدالرحمن الشلاقي، تفاصيل جديدة تتعلق بتصديه وزميله عبدالرحمن الحسيني، لوافد متحرش والقبض عليه، وهو ما وثقه مقطع مصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكتب عبد الرحمن –عبر حسابه على تويتر- أن الشخص الذي تم القبض عليه قام بالتحرش بالفتيات اصحاب الكشكات وطلب ارقامهن وتلفظ بكلام بذيء، وضايق الموظفات، وأنه حاول الهرب عقب القبض عليه.

وأشار إلى أن المقطع المتداول كان رد فعل على محاولته للهرب بعد القبض عليه من قبله وزميله عبدالرحمن الحسيني.

وأضاف الشلاقي، أن قيامه بضرب الجاني بالكرسي كان عقب محاولته الهروب بعد القبض عليه بكل هدوء استعدادا لتسليمه للإدارة، مشيرا إلى أن الموضوع انتهى بالتنازل من قبل الفتاة.

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