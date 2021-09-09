بالفيديو.. «أمين الشرقية» يجاوب على سؤال: لماذا الخُبر أجمل من الدمام؟

الرياض - محمد عبدالله - كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أسباب تقدم وجمال مدينة الخبر على الدمام؛ مرجعا ذلك للتخطيط الجيد، والتنافس الاستثماري، وجودة البنية التحتية، وقلة عدد السكان.

وقال المهندس الجبير لقناة الإخبارية، إن البنية التحتية وأسلوب التخطيط والجاذبية الاستثمارية، من أسباب تقدم الخبر، مشيرا إلى أن الدمام عليها ثقل كبير بسبب زيادة نسبة السكان.

وأشار إلى أن الدمام بها مواقع كثيرة مميزة، ولكنها تحتاج لبعض الوقت لترتقي في مصاف المدن المميزة.

وأوضح المهندس الجبير، أن الأمانة تواصل خطة معالجة التشوه البصري للأسبوع السابع على التوالي، وأن تلك الحملات لن تتوقف.

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