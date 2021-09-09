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بالفيديو.. 184 كجم نصيب المواطن السعودي من هدر الغذاء سنويًا

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الرياض - محمد عبدالله - يهدر كل مواطن سعودي ما يقارب من 184 كيلو جرامًا من الطعام سنويًا، وفقًا لإحصائيات رسمية، وهو ما يكلف الدولة أكثر من 40 مليار ريال سنويًا.

وذكرت قناة في تقرير لها، أنَّ 33% من الطعام يتم هدره سنويًا في المملكة، وفقًا لدراسة ميدانية أجرتها المؤسسة العامة للحبوب، والتي استهدفت 19 سلعة غذائية تمّ تقسيمها إلى 8 مجموعات.

وأكدت نسبة الفقد العالية في الطعام أهمية الوصول إلى آلية فعالة لتقليل المهدر من الغذاء سنويًا، تشمل رفع الوعي لدى المستهلك وتحقيق التوازن في الشراء وتذكر قيمة الغذاء حرمة الإسراف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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