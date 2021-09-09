9 عادات صحية للتغلب على الأرق منها الإقلاع عن التدخين

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت وزارة الصحة 9 عادات صحية للتغلب على الأرق .

وقالت وزارة الصحة في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر "، إنَّ تلك العادات هي:

- التَّوجُّه للفراش عند الشعور بالنعاس.

- تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم.

- تجنُّب النوم أثناء النهار.

- تجنب التدخين.

- ترك الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

- تجنب تقلب مواعيد النوم والاستيقاظ.

- ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

- تجنب استخدام المنومات دون استشارة الطبيب.

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