9 عادات صحية للتغلب على الأرق منها الإقلاع عن التدخين

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت وزارة الصحة 9 عادات صحية للتغلب على الأرق .
وقالت وزارة الصحة في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر "، إنَّ تلك العادات هي:
- التَّوجُّه للفراش عند الشعور بالنعاس.
- تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم.
- تجنُّب النوم أثناء النهار.
- تجنب التدخين.
- ترك الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.
- تجنب تقلب مواعيد النوم والاستيقاظ.
- ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- تجنب استخدام المنومات دون استشارة الطبيب.
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