المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة: تطبيق توكلنا يشهد الآن توسعًا في الاستخدام

الرياض - محمد عبدالله - قال المهندس هشام سعيد، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، إن تطبيق توكلنا يشهد الآن توسعًا في الاستخدام من قبل المواطنين المقيمين والزائرين بدول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد ضم القادمين للعمرة من خارج المملكة بمختلف أنواع التأشيرات.

وأوضح سعيد خلال حلوله ضيفًا على برنامج اليوم، عبر قناة الاخبارية، اليوم الخميس، أن المعتمر القادم من خارج المملكة مرتبط بشركة عمرة سعودية تقوم بتقديم كافة الخدمات له طيلة فترة إقامته بالمملكة، مشددًا على أن تطبيق اعتمرنا أعمال هو المسؤول عن الجداول الزمنية لافواج المعتمرين وفق الطاقات الاستيعابية المنشآت السياحية المختلفة

وتابع: "في حالة وجود خانات زمنية غير مستغلة يتم طرحها مباشرة للمعتمرين من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين للاستغلال الأمثل للـ70 ألف معتمر بمختلف الأوقات".