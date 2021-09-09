حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد

الرياض - محمد عبدالله - أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبحسب البرنامج، فإن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة متوسط دعم الأسرة الواحدة .

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1057 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% .

كما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% .

وأضاف القحطاني أن نسبة الإناث المستقلات بلغت 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى .

اقرأ أيضًا :

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح