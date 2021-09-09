بدء الخطة الإلزامية لترخيص جهات وبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عن البدء في تنفيذ خطته الإلزامية لترخيص الجهات والبرامج المقدَّمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن الخطة تستمر لمدة 6 أشهر، من 10 سبتمبر 2021م، وحتى 10 مارس 2022م. وأنه يتم التقدم لطلب الترخيص من خلال الرابط التالي:

وأضاف يسمح للجهات بتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني في حال التزامها بالخطة التالية: التسجيل في منصة التراخيص خلال الثلاثين يوما القادمة، ثم التقديم على رخصة جهة قبل تاريخ 10 أكتوبر 2021م، ثم التقديم على رخصة لكل برنامج قبل تاريخ 10 ديسمبر 2021م، وأخيرًا السماح فقط للبرامج المرخصة بعد تاريخ 10 مارس 2022م.

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