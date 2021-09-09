اعتدال: 4 خطوات لحماية عقول الطلبة والطالبات من الجماعات المتطرفة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)، عن أريع خطوات لإحباط حيل التطرف في استهداف الطالبات والطلاب، واستقطابهم لتدمير مجتمعاتهم.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن مكافحة حيل التطرف نحو الطلاب والطالبات خاصة صغار السن منهم تشمل التالي:

ـ كشف أساليب الإقصاء اللغوي في العمليات السردية والتي تولد لدى الطالبة أو الطالب تصورات مغلوطة حيال الآخر.

ـ الحزم في مواجهة خطابات الإقصاء والكراهية والتشدد بين أوساط الطالبات والطلاب ضمن الدوائر التعليمية كافة.

ـ إحباط محاولات توظيف العاطفة خصوصا الدينية منها في استمالة الطالبات والطلاب نحو اعتناق أفكار متطرفة أو متشددة.

ـ تعزيز القيم الإيجابية ورفع مستوى مشاركة الطالبات أو الطلاب في الأنشطة المدرسية المختلفة.

وأشار إلى أن جميع التنظيمات المتطرفة في كثير من دول العالم لديها استراتيجيات مختلفة في محاولاتها استغلال البيئات التعليمية كالمدارس والجامعات في عملياتها الاستقطابية والتجنيدية، الأمر الذي يهدد أجيالا بأكملها نتيجة لاختطاف وعيهم وتشويه مداركهم الفكرية والعقائدية والاجتماعية وإعادة الدفع بهم نحو مجتمعاتهم لتدميرها ونشر الاضطراب في أركانها وتقويض كل جهودها في التنمية والبناء.

وأكد مركز اعتدال، أن الأمر يتطلب وعيا مشتركا من الأسرة والمدرسة والطالب والمعلم والمكونات المجتمعية كافة، لوقف مثل هذه المحاولات في أي مجتمع، وإحباطها وحماية الأجيال الحالية والمقبلة من مخاطرها.

اقرأ أيضا:

المركز العالمي «اعتدال» يرصد نشاطًا متزايدًا للتنظيمات المتطرفة على المواقع والمنصات